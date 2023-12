Eine 24-Jährige wurde am Morgen des 6.12.2023von einem falschen Bankmitarbeiter angerufen.

Ludwigshafen (ots) - Er teilte ihr mit, dass 13.500 Euro von ihrem Girokonto abgebucht wurden. Um das Geld wieder zurückzuerhalten öffnete die 24-Jährige Banking-App und wurde von dem falschen Bankmitarbeiter durch den angeblichen Rückbuchungsprozess geleitet. Hierbei handelte sich aber nicht um eine Rückbuchung, sondern um eine Transaktion an ein unbekanntes Konto. Im Anschluss fehlten der 24-Jährigen 13.500 Euro.



Die Anzahl der betrügerischen Anrufe steigt stetig an. Zu diesen Anrufen zählen zum Beispiel die Tatvarianten "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick", "Falsche Bankmitarbeitende" oder auch "Gewinnversprechen". Die Betrugsmaschen sind sehr facettenreich und ändern sich ständig. Unter Verwendung von immer wieder neuen Geschichten, versuchen die Täter an das Vermögen der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen, Überweisungen vorzunehmen. Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld oder Wertgegenstände von Betrugsopfern zu erlangen. Sollten Sie einmal einen solchen Anruf bekommen, seien Sie wachsam!