Am Freitagnachmittag (08.12.2023), gegen 15:55 Uhr, kam es vor einem Imbiss in der Prinzregentenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und einer Gruppe von fünf Männern.

Ludwigshafen (ots) - Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der 46-Jährige mit einem Cuttermesser leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizeikräfte befand sich lediglich einer der Täter, ein 34-Jähriger, vor Ort. In dessen Fahrzeug wurden mehrere Cuttermesser aufgefunden und sichergestellt.

Der 46-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.



Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die weiteren Täter geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .



Der Einsatz in der Fußgängerzone zog zahlreiche Schaulustige an, die die Einsatzkräfte behinderten, so auch einen 39-Jährigen und seinen 25-jährigen Bruder. Aufgrund dessen wurde beiden Männern ein Platzverweis erteilt. Da sie diesem nicht nachkamen und begannen, die Situation zu filmen, sollten ihre Personalien festgestellt werden. Beide Männer weigerten sich jedoch, die Personalien anzugeben, weshalb sie durch die Polizeikräfte durchsucht wurden. Hiergegen setzten sie sich massiv zur Wehr, weshalb sie zu Boden gebracht und gefesselt wurden. Beide wurden in Gewahrsam genommen. Gegen die beiden Brüder wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.