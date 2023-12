Zwischen Mittwochabend (13.12.2023) und Donnerstagmorgen (14.12.2023) brachen Unbekannte den Geräteschuppen auf dem Gelände einer Schule in der Nietzschestraße auf.

Ludwigshafen (ots) - Nach ersten Einschätzungen wurde hierbei nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.



Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .