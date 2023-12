Am 01.12.2023, gegen 09:40 Uhr, meldete das Carl-Bosch-Gymnasium, dass ein Schüler der 6.

Ludwigshafen (ots) - Klasse nicht mehr auffindbar sei. Der Schüler sei am Morgen noch im Unterricht gewesen.

Während der Absuche mit vielen Polizeikräften in der Schule und im umliegenden Bereich, konnte ermittelt werden, dass es dem 11-jährigen Jungen gut geht. Er war wegen Schulproblemen dem Unterricht ferngeblieben.



Zwischenzeitlich kursieren verschiedene Gerüchte, auch in den sozialen Medien, zu dem Polizeieinsatz.

Wir bitten Sie daher, auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten. Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen.



Zu den Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz gelangen Sie über folgenden Link https://www.polizei.rlp.de/de/service/pressemeldungen/.