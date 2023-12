Am 04.12.2023, gegen 10:30 Uhr, beobachtete eine 44-Jährige, wie ein LKW-Fahrer mit seinem Auflieger das parkende Auto (Golf) eines 33-Jährigen im Vorbeifahren beschädigte.

Ludwigshafen (ots) - Der Verursacher wollte zum Unfallzeitpunkt von der Halbergstraße in die Roonstraße abbiegen. Dabei streifte er den Golf.

Die 44-Jährige machte den Fahrer auf den Unfall aufmerksam und forderte ihn auf, die Polizei zu rufen. Dieser zeigte ihr daraufhin den Mittelfinger und fuhr weiter.

Am Auto des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro.



Laut der 44-Jährigen soll eine weitere, bislang unbekannte Zeugin den Unfall ebenfalls beobachtet haben. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet diese, sich zu melden, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de



Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist!

Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten sonst auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.