Im Teichgartenweg gelang es Unbekannten in das Gelände einer Kleingartenanlage einzudringen.

Ludwigshafen (ots) - Das wurde der Polizei am Sonntag (03.12.2023) gegen 12 Uhr gemeldet.

Die Unbekannten entwendeten aus mehreren Schuppen unter anderem Werkzeug, Stromkabel und einen Generator.

Der Schaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 1.500 Euro geschätzt.



Sie haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .