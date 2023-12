Am Samstag, den 16.12.2023, gegen 21:30 Uhr ereignete sich in der Lagerhausstraße ein Verkehrsunfall.

Ludwigshafen-Süd (ots) - Nach aktuellem Kenntnisstand habe der 39-jährige Verkehrsunfallbeteiligte die Lagerhausstraße in Richtung Kaiserwörthdamm befahren. Hierbei sei ihm ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen VW Golf entgegengekommen. Der Golf sei im Rahmen eines Überholmanövers auf den Fahrstreifen des 39-jährigen gekommen, sodass dieser ausweichen musste und in Folge dessen mit einem Baum kollidierte. Der Golf sei von der Unfallstelle geflüchtet. Der Verunfallte zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.



Hinweise zum Unfallhergang oder einem möglichen Unfallverursacher werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegengenommen.

Beethovenstraße 36

67061 Ludwigshafen am Rhein

Tel.: 0621/963-2122

Telefax: 06131/4868-8238

E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de