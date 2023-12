In der Niederfeldstraße wurde am Mittwochmorgen (06.12.2023, 07:50 Uhr) eine 8-Jährige von einem braun-weiß-gefleckten Hund zunächst angebellt und dann gebissen.

Ludwigshafen (ots) - Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Danach seien sowohl das Kind, als auch die bislang unbekannte Hundehalterin mit ihrem Tier in unterschiedliche Richtungen gegangen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeugen, insbesondere aber die Hundehalterin, die zwischen 35 und 55 Jahre alt und blond gewesen sein soll, sich zu melden.



Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .