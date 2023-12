Am Mittwochabend (27.12.2023) gegen 20 Uhr fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Auto auf den Straßenbahnschienen von der Ludwigstraße in Richtung Rathauscenter.

Ludwigshafen (ots) - Hierbei beschädigte er ein Rohr, einen Betonsockel und sein Auto. Mitarbeiter der RNV konnten den Mann anhalten und die Polizei verständigen. Das Auto stellte der Fahrer neben den Gleisen ab. Den Polizeikräften gegenüber verweigerte der Mann die Angabe seiner Personalien und die Herausgabe seiner Dokumente. Als der Mann wieder losfahren wollte, stellten die Polzisten den Autoschlüssel sicher. Hierbei versuchte der Mann einen Polizisten zu schlagen, verfehlte diesen aber. Er versuchte anschließend gewaltsam in sein Auto zu kommen und musste von den Polizeibeamten festgehalten und gefesselt werden. Dabei trat er einem Polizisten ans Bein. Darüber hinaus beleidigte er die Polizeikräfte. Der Mann wurde zu Polizeidienststelle gebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Durch Angehörige konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 79-Jährige an Demenz erkrankt sei. Die verständigten Angehörigen konnten den Mann schließlich beruhigen und mit nach Hause nehmen.