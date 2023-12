Im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kam es aufgrund des Schneefalls zu mehreren Verkehrsunfällen.

Präsidialbereich Rheinpfalz (ots) - Im Verlauf des gestrigen Tages (04.12.2023) kam es auf schneeglatter Fahrbahn zu insgesamt 47 Verkehrsunfällen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Der Schwerpunkt lag mit 24 Unfällen, davon mit einem Leichtverletzten, und einem Schaden in Höhe von rund 44.000 Euro entlang der Weinstraße/Haardtrand, im Bereich der Polizeidirektion Neustadt.

Drei weitere Leichtverletzte gab es in der Vorderpfalz, im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen. Hier kam es zu insgesamt zwölf Unfällen mit einem Schaden von rund 32.000 Euro. Alle zwölf Unfälle ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Oppau sowie der Polizeiwache Oggersheim.

In der Südpfalz, im Bereich der Polizeidirektion Landau, ereigneten sich elf Unfälle mit einem Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Davon allein sieben Unfälle, mit einem Schaden von rund 28.000 Euro, im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Bergzabern. Dort wurde glücklicherweise niemand verletzt.



Der Winter ist da - und birgt einige Gefahren. Besonders in der kalten Jahreszeit müssen sich alle Verkehrsteilnehmer auf schlechte Sicht- und Wetterverhältnisse einstellen. Kommen Nebel oder Niederschlag hinzu, kann örtlich gefährliche Reifglätte entstehen. Zusätzlich steigern festgefahrener Schnee und Spurrillen das Unfallrisiko. Bei Glatteisunfällen ist nicht angepasste Geschwindigkeit mitunter Ursache für den Verkehrsunfall. Auch wenn Autofahrer sich an die von Schildern vorgegebene Geschwindigkeit halten, können sie dennoch für die örtlichen Straßen- oder Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs sein.



Daher rät die Polizei:



- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an.



- Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden

Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer

rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen.



- Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte,

reifüberzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit

Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden.



- Entfernen Sie vor Fahrtantritt Eis und Schnee vom Fahrzeug.



- Jede Fensterscheibe muss eisfrei sein. Fahren Sie nicht mit nur

einem kleinen "Guckloch" in der Frontscheibe.



- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Scheibenwischer und den

Füllstand des Wischwassers, damit es zu keiner Schlierenbildung

auf der Frontscheibe kommt.



- Denken Sie an die Umwelt. Vermeiden Sie ein Warmlaufenlassen des

Motors.