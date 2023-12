Am Sonntag (03.12.2023) zwischen 12 Uhr und 19 Uhr, wurde ein schwarz-weißes Mountainbike gestohlen.

Ludwigshafen (ots) - Das Rad stand an einen Fahrradständer angeschlossen im Brüsseler Ring.

Sie haben zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .