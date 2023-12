Bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Sportplatz in der Oskar-Vongerichten-Straße.

Ludwigshafen (ots) - Das wurde der Polizei am 04.12.2023, 10:30 Uhr, gemeldet. Es gelang den Unbekannten aus einem unverschlossenen Baucontainer eine hochwertige Musikanlage zu stehlen. Die Schadenshöhe wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .