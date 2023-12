Am Montag (11.12.2023) wurde zwischen 14 Uhr und 16 Uhr ein Auto auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Bgm.-Fries-Straße beschädigt.

Ludwigshafen (ots) - Das Auto war zu der Zeit dort geparkt. Vermutlich fuhr ein unbekannter Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto und beschädigte es an der Front. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .