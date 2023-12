Mit den Worten: Hallo Papa, das ist meine Nummer.

Ludwigshafen (ots) - Schreib mir auf bitte WhatsApp, versuchten am 10.12.2023 Betrüger einen 64-Jährigen aus Ludwigshafen zu täuschen. Dieser erkannte die böse Absicht jedoch sofort und reagierte nicht auf die Nachricht. Stattdessen erstattete er Anzeige.

Die Masche, bei der Betrüger ihre Opfer über SMS und/oder WhatsApp kontaktieren, sich als Angehörige ausgeben und um Geld bitten, reißt nicht ab. Durch geschickte Gesprächsführung erschleichen sich die Täter das Vertrauen der Angeschriebenen und appellieren ganz bewusst an die familiäre Fürsorge und Hilfsbereitschaft. Damit auch Sie nicht hereinfallen, haben wir hilfreiche Tipps zusammengefasst:



- Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldforderungen über

Messenger-Dienste ein.



- Rufen Sie Ihren Angehörigen in einem solchen Fall unter der

Ihnen zuvor bekannten "alten" Rufnummer an. Gehen Sie nicht auf

weitere Kontaktversuche der "neuen" Nummer ein.



- Speichern Sie keine unbekannte Rufnummer als Kontakt in Ihrem

Handy.



Falls Sie bereits Opfer geworden sind:



- Überweisen Sie auf keinen Fall weitere Geldbeträge.



- Erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer örtlichen



Polizeidienststelle oder über die Onlinewache Ihres

Bundeslandes.



- Sollten Sie bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie Kontakt

mit ihrem Bankinstitut auf, um die getätigten Überweisungen

möglicherweise anzuhalten oder rückgängig zu machen.



Weitere Hinweise haben die polizeiliche Kriminalprävention und WhatsApp in einer Kampagne unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/betrugsmaschen-bei-whatsapp-check-deinen-kontakt/