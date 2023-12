Am Donnerstagabend (28.12.2023), gegen 18:00 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei, da in der Hartmannstraße ein Auto in einem Baum gefahren sei.

Ludwigshafen (ots) - Vor Ort konnte ein 19-Jähriger mit seinem verunfallten BMW festgestellt werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und bereits im Begriff, abgeschleppt zu werden. Auch an dem Baum entstand Sachschaden. Der 19-Jährige gab an, aufgrund eines technischen Defektes die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Die Polizei habe er nicht verständigen wollen. Der Grund hierfür konnte schnell gefunden werden: Weder war der junge Mann im Besitz eines Führerscheins, noch war sein Fahrzeug versichert. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 650 Euro.



Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .