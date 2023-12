Ein 17-Jähriger klaute am Donnerstagabend (14.12.23) gegen 19:00 Uhr in einem Supermarkt in der Otto-Stabel-Straße eine Getränkedose.

Ludwigshafen (ots) - Als ein 46-jährger Angestellter den Täter bei seiner Flucht stoppen wollte, setzte sich der Jugendliche zur Wehr und schlug dem 46-Jährigen ins Gesicht. Dadurch wurde der Angestellte leichtverletzt. Die Erziehungsberechtigten wurden durch die Polizei verständigt und holten ihren Sohn im Supermarkt ab. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Räuberischem Diebstahl verantworten.