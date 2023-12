Ein 17-Jährige entwendete am Donnerstagnachmittag (21.12.2023) einen Roller und startete eine Spritztour.

Ludwigshafen (ots) - In einer Kurve in der Thüringer Straße verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei stellte darüber hinaus fest, dass der 17-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.