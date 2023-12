Am Mittwochabend (20.12.2023), gegen 18:45 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie vier Jugendliche im Alter von circa 16-17 Jahren einen auf dem Gehweg der Bockenheimer Straße abgestellten Roller begutachteten.

Ludwigshafen (ots) - Wenig später war der Roller weg. Im Rahmen der Fahndung konnte in unmittelbarer Nähe ein weiterer Roller festgestellt werden, welcher augenscheinlich kurzgeschlossen werden sollte. Der entwendete Roller der Marke Vespa konnte gegen 21:00 Uhr in Tatortnähe an einem Spielplatz aufgefunden werden. Auch an diesem war manipuliert worden.



Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .