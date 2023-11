Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handballbundesligist Eulen Ludwigshafen machen sich im Rahmen einer Kooperation unter dem Motto "Wir gemeinsam für LU!" bereits seit 2021 für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen stark.

Ludwigshafen (ots) - Beim Heimspiel der Eulen am 29.11.23 wurde die aktuelle Kampagne gestartet, die sich gegen Häusliche Gewalt richtet und das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit rücken möchte. Dabei war nicht nur die Polizei zugegen, sondern auch lokale Opferschutz- und Hilfsorganisationen, die an der Kampagne mitwirken. So verteilten neben Polizeikräften auch Vertreter des Frauenhauses, der Interventionsstelle, der Kinderinterventionsstelle, von Wildwasser, von Contra Häusliche Gewalt und von Solwodi am Spieltag Infomaterial und führten zahlreiche Gespräche mit Interessierten.

Neben Polizeivizepräsident Andreas Sarter besuchten auch Innenminister Michael Ebling, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Amtsgerichtsdirektor Daniel Kühnel und Staatsanwalt Daniel Mayr die Veranstaltung und zeigten sich beeindruckt von der gelungenen Kampagne.



Beim Einlaufen hielten die Spieler der Mannschaften Die Eulen Ludwigshafen und HC Elbflorenz gemeinsam ein rotes Band, um auf die Kampagne aufmerksam zu machen. Das Band symbolisierte die rote Linie der Gewalt, die in einer Beziehung nie überschritten werden darf. Mit rund 1.500 Zuschauern war das Spiel gut besucht. Die Aktion wurde sehr gut angenommen und es gab einen angeregten Austausch an den Infoständen der Kooperationspartner. Die Resonanz der Beteiligten und der Bürgerinnen und Bürger war durchweg positiv.



Die eigens für diese Kampagne designten Taschen und Tassen mit dem Aktionslogo wurden im Fanshop verkauft. Der Reinerlös aus dem Verkauf wird an das Frauenhaus Ludwigshafen gespendet. Die Tassen und Taschen sind noch den ganzen Dezember im Fanshop erhältlich.



An die Auftaktveranstaltung schließt sich eine Kampagne auf dem X-Kanal (ehemals Twitter) @PP_Rheinpfalz an. Hier werden wöchentlich die verschiedenen Kooperationspartner vorgestellt. Ab Januar informieren wir außerdem in den Bussen und Bahnen in Ludwigshafen mit Plakaten über das Thema Häusliche Gewalt und wo Betroffene Hilfe erhalten.



Weitere Informationen zu der Kooperation zwischen den Eulen Ludwigshafen und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der aktuellen Kampagne finden Sie hier: https://s.rlp.de/usa5B