In der Nacht von Montag (04.12.3023) auf Dienstag (05.12.2023) wurde die Heckscheibe eines in der Pasadenaallee in Ludwigshafen geparkten Mercedes Vito eingeschlagen.

Ludwigshafen (ots) - Aus dem Fahrzeug wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt.



Sie haben etwas beobachtet? Dann melden Sie sich!



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.