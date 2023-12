Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.12.2023: https://s.rlp.de/9m1jS

Insheim (ots) - Nach der Sprengung eines Geldausgabeautomaten in den frühen Morgenstunden des 22.12.2023 in der Zeppelinstraße in Insheim hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter nach der Sprengung mit einem dunklen Audi mit Schrägheck und entwendeten Karlsruher Kennzeichen (KA-) in Richtung Rohrbach / französische Grenze.



Durch die Explosion wurden der Geldautomat sowie der SB-Pavillon stark beschädigt.

Experten des Landeskriminalamtes stellten geringe Sprengstoffreste am Tatobjekt fest, welche gegen 09:30 Uhr kontrolliert gesprengt wurden. Hierdurch entstanden keine weiteren Schäden.

Mehrere Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe mussten evakuiert werden. Der Bereich ist bis zum Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen weiterhin abgesperrt.



Ob und wie viel Bargeld entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.