Am Montag (18.12.2023) erhielt eine 56-Jährige einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab.

Ludwigshafen (ots) - Er gab gegenüber der Frau an, dass es zu einer unberechtigten Abbuchung von ihrem Konto kam und sie die Stornierung autorisieren müsse. Hierbei öffnete die 56-Jährige auch ihre Banking-App. Am Dienstag (19.12.2023) bemerkte sie unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto in Höhe von circa 20.000 Euro.