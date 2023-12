Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz 1. Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.12.2023, 12:10 Uhr, https://s.rlp.de/86q Der 56-jährige Tatverdächtige wurde noch am 29.12.2023 dem Haftrichter beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt.

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags.



Der 56-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.