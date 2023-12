Am Mittwochnachmittag (27.12.2023, gegen 16:30 Uhr) sprach eine Unbekannte eine 38-Jährige im Untergeschoss eines Bekleidungsgeschäfts in der Rheingalerie an.

Ludwigshafen (ots) - Vermutlich nutzte die Unbekannte das Gespräch als Ablenkung und stahl den Geldbeutel der 38-Jährigen aus ihrer Handtasche.



Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: weiblich, etwa 25 - 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 m groß. Sie war zur Tatzeit schwarz bekleidet und trug eine Mütze.



Hinweise zu der Tat oder der Verdächtigen nimmt die an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.



Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.