Am Montagmorgen (11.12.2023), gegen 9:15 Uhr, fuhr ein Auto in der Industriestraße (Einmündung Pettenkoferstraße) über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Straßenschild.

Ludwigshafen (ots) - Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um ein graues Auto gehandelt haben.



Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zum Verursacher geben?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .