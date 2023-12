Am frühen Freitagabend (21:49 Uhr) betraten drei maskierte männliche Personen kurz vor Ladenschluss den Verkaufsraum einer Tankstelle in Ludwigshafen und forderten unter Vorhalt eines Messer die Herausgabe von Bargeld.

Ludwigshafen (ots) - Im weiteren Verlauf nahmen die Täter mehrere Packungen E-Zigaretten, sowie Zigarettenpackungen an sich. Im Anschluss verließen die Personen den Verkaufsraum und entfernten sich in Richtung Bruchwiesenstraße.

Bei dem Überfall wurde niemand verletzt; der Gesamtschaden wird auf circa 600 EUR geschätzt.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Maudacher Straße, Kärntner Straße, Salzburger Straße bzw. Bruchwiesenstraße Wahrnehmungen machen konnten.



Gesucht werden drei männliche Personen, circa 16 bis 17 Jahre alt, dunkel gekleidet.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.