Am Donnerstagnachmittag (30.11.2023), gegen 16:00 Uhr, kam es auf der A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ludwigshafen (ots) - An der baustellenbedingten Fahrbahnverengung auf Höhe des Oggersheimer Kreuzes kollidierte ein 33-jähriger Autofahrer mit dem vor ihm fahrenden Auto einer 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß geriet das Fahrzeug der 54-Jährigen ins Schleudern und kam am rechten Fahrbahnrand zu stehen. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Durch den Unfall wurde die Fahrbahn stark verschmutzt. Während der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.