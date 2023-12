In der Zeit vom 27.12.2023, 20:30 Uhr, und 28.12.2023, 12 Uhr, wurde ein Auto in der Karolinenstraße (Einmündung Brändströmstraße) beschädigt.

Ludwigshafen (ots) - Der rote Golf parkte zu dieser Zeit auf der Fahrbahn. Ein unbekannter Verursacher streifte das Auto entweder beim Ein-/Ausparken oder beim Vorbeifahren am Heck. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern.



Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweis auf den Verursacher geben?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .