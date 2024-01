Am Dienstagmorgen (02.01.2024), gegen 06:15 Uhr, fuhr eine 37-jährige Autofahrerin auf der Rheinallee in Richtung Lagerhausstraße.

Ludwigshafen (ots) - An der Ampelkreuzung zur Yorckstraße bog ein bislang unbekannter Autofahrer trotz Rotlichtphase aus der Yorckstraße nach links auf die Rheinuferstraße ab. Die 37-Jährige musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Autofahrer zu vermeiden. Ein hinter der 37-Jährigen fahrender 31-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf ihr Auto auf. Der Fahrer des abbiegenden Fahrzeugs hielt kurzzeitig an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallörtlichkeit. Er war mit einem roten Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen LU-DA unterwegs und wurde als circa 40-50 Jahre alt und grauhaarig beschrieben.



Die 37-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.



Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .



Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.