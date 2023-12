Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Mittwochmittag (27.12.2023) gegen 11:45 Uhr fuhr eine 66-Jährige auf einer Straße im Landkreis Germersheim mit ihrem Auto auf einen ihr bekannten 60-Jährigen zu.

Landkreis Germersheim (ots) - Der Mann konnte sich hinter seinen dort geparkten PKW flüchten und wurde dabei leicht verletzt. Im weiteren Verlauf fuhr die Frau gegen das Auto des Mannes. Nach ersten Schätzungen entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt ca. 25.000 Euro.



Die 66-Jährige äußerte, dass sie den 60-Jährigen habe umbringen wollen. Sie wurde von den alarmierten Polizeikräften vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Die Tatverdächtige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.



Ein Unterbringungsbefehl und kein Haftbefehl war deshalb zu erlassen, da dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung für ihr Tun im strafrechtlichen Sinne nicht voll verantwortlich war und aufgrund ihrer Gefährlichkeit in dem späteren Verfahren die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden wird.



Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.