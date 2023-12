Am 04.12.2023 verlor ein 68-jähriger Autofahrer gegen 14:30 Uhr beim Einfahren auf die Luitpoldstraße bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der querenden Straßenbahn.

Ludwigshafen (ots) - An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. An dem Auto des 68-jährigen waren an der Vorderachse keine Winterreifen angebracht.



Die Polizei rät:



Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte, reifüberzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden.