An der Einmündung Freiastraße/Ziegeleiweg missachtete eine 18-jährige Autofahrerin am 06.12.2023, gegen 08:00 Uhr, beim Abbiegen den Vorrang eines 15-jährigen Radfahrers, welcher den Radweg befuhr.

Ludwigshafen (ots) - Der Radfahrer stürzte durch die Kollision und wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.