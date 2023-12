Aufgrund von ungenügendem Sicherheitsabstand bei einhergehender Unachtsamkeit kam es am frühen Freitagabend, 22.12.2023, um 17:40 Uhr zu einem Auffahrunfall auf dem Kaiserwörthdamm in Fahrtrichtung Adlerdamm, 67065 Ludwigshafen am Rhein.

Ludwigshafen (Mundenheim) (ots) - Aufgrund einer roten Ampel und daraus resultierenden Rückstaus musste die 30-jährige Fahrerin eines PKW verkehrsbedingt abbremsen. Der sich zu diesem Zeitpunkt hinter ihr befindliche 45-jährige Fahrer eines PKW erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 30-Jährigen auf.

In Folge des Aufpralls verletzten sich die 30-Jährige und deren 34- und 27-jährigen Mitfahrer leicht. Diese wurden durch den alarmierten Rettungsdienst zwecks medizinischer Versorgung in ein ansässiges Krankenhaus verbracht.



An den beteiligten PKW entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der 45-Jährige blieb unverletzt.