Der bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Autos verursachte am Freitag, 15.12.2023 gegen 15:40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Maudacher Straße einen Verkehrsunfall und verletzte hierbei ein 11-jähriges Kind.

Ludwigshafen-Maudach (ots) - Das Kind wollte hinter einem Schulbus die Fahrbahn überqueren, während der Autofahrer den Bus überholte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 11-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich am Knie, musste vor Ort aber nicht medizinisch behandelt werden. Der Autofahrer hielt zwar kurzzeitig an, fuhr dann allerdings direkt weiter.

Haben Sie den Unfall beobachtet und können Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .