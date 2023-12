Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz Am späten Samstagabend kam es zwischen einem 18-jährigen Heranwachsenden aus Ludwigshafen und einem 21-jährigen Mann aus Limburgerhof zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der 18-Jährige sein Gegenüber so stark verletzte, dass dieser in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Ludwigshafen (ots) - Aufgrund der Tatumstände wurde der Sachverhalt als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet. Der 18-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Er wurde am heutigen Tage dem Haftrichter beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erließ.



Der Mann wurde in eine Jugendstrafanstalt verbracht.



Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an. Es wird nachberichtet.