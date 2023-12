...

Ludwigshafen-Oppau (ots) - wurde am Nachmittag des 15.12.2023 ein 27-Jähriger Fußgänger in der Friesenheimer Straße. Das äußerte zumindest der Mann auf die Frage, weshalb er zuvor den vorbeifahrenden Verkehr lauthals angeschrien hat und hierbei immer wieder aggressiv Richtung Fahrbahn ging.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel das genannte Verhalten des Mannes auf. Aufgrund dessen sollte eine Personenkontrolle durchgeführt werden. Dabei wurden die Beamten unmittelbar aggressiv durch den 27-Jährigen angegriffen, woraufhin der Taser eingesetzt werden musstee, um den Angriff abzuwenden. Der Mann stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde aufgrund seiner Stimmungslage vorsorglich in ein entsprechendes Krankenhaus verbracht.