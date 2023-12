Ein Wohnmobil, das seit dem 24.11.2023 in der Friedrichstraße parkte, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Ludwigshafen (ots) - Aufgrund des Schadensbilds dürfte ein LKW oder eine Zugmaschine mit Auflieger beim Abbiegen das Wohnmobil touchiert und dadurch beschädigt haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.



Sie haben den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .



Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist!

Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.