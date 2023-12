Am Mittwochabend (20.12.2023), gegen 19:00 Uhr, wollte ein 62-jähriger Autofahrer aus einer Tiefgarage auf die Fahrbahn der Richard-Dehmel-Straße auffahren.

Ludwigshafen (ots) - Beim Einfahren in den Fließverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Richard-Dehmel-Straße fahrenden, 52-jährigen Autofahrer. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 62-Jährigen gegen ein geparktes Auto geschleudert. Die Beifahrerin des 62-Jährigen erlitt eine Gehirnerschütterung, die Beifahrerin des 52-Jährigen verletzte sich leicht an der Hand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.