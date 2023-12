Am heutigen Morgen verließ der 59-jährige Thomas Petry aus Morbach gegen 7:20 Uhr seinen gewohnten Lebensbereich, um einen Zahnarzttermin um 9 Uhr in Thalfang wahrzunehmen.

Morbach (ots) - Hier ist er jedoch nicht angekommen.



Er ist unterwegs mit einem weißen KIA cee´d mit BKS-Kennzeichen.



Thomas Petry ist in ärztlicher Behandlung und auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 59-Jährige in einer medizinischen Notlage befindet und dringend Hilfe benötigt. Sein Aufenthalt konnte bislang, trotz intensiver Suche unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, nicht ermittelt.



Herr Petry ist ca. 1,70 bis 1,80 m groß, von korpulenter, stämmiger Statur und hat kurze braune Haare.

Bekleidet ist Herr Petry mit einer schwarzen Jacke, einem T-Shirt in unbekannter Farbe, einer schwarzen Jogginghose und Pantoffeln.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Herrn Petry. Da er mit seinem PKW unterwegs ist, kann über seinen Aufenthalt und die Entfernung von seinem Wohnort nichts gesagt werden.



Ein Foto des Vermissten finden Sie unter dem Link: https://s.rlp.de/GaLtq



Hinweise zu seinem Verbleib und dem Standort seines PKW erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740