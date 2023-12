Unbekannte haben am Sonntag, 17.

Trier (ots) - Dezember, zwischen 20:18 Uhr und 20:26 Uhr, einen hochwertigen Wohnwagen entwendet. Der weiße Wohnwagen des Herstellers Dethleffs war im Zuge von Reparaturarbeiten auf dem Gelände einer Firma in der Ruwerer Straße 29 in Trier abgestellt.



Die Kriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise: Wer hat am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Wohnwagens geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0651/97792290 entgegen.