In Hermeskeil wird heute ab ca. 18:30 Uhr eine Großdemonstration von Landwirten gegen die Politik der Bundesregierung stattfinden.

Hermeskeil (ots) - Nach der Anmeldung fanden konstruktive Kooperationsgespräche zwischen Verantwortlichen seitens der Anmelder, der Versammlungsbehörde und der Polizeiinspektion Hermeskeil statt.

Die Initiatoren gehen realistisch von 150 bis 200 Teilnehmenden aus. Entsprechende Einschränkungen in der Stadt und insbesondere im Straßenverkehr werden nicht zu vermeiden sein. Die Polizei wird diese jedoch auf ein Mindestmaß reduzieren.



Folgender Ablauf ist vorgesehen:



Die Teilnehmenden reisen bis 18:30 Uhr mit ihren Großfahrzeugen nach Hermeskeil an. Hier werden sie sich auf dem "innerstädtischen Ring" sammeln, demonstrieren und ab ca. 19:15 Uhr eine Kundgebung vor dem Rathaus der Stadt abhalten.



Bereits ab 17:30 Uhr ist daher mit verstärktem Anreiseverkehr rund um Hermeskeil zu rechnen. Da es sich bei den Anreisenden überwiegend um landwirtschaftliche Zugmaschinen handeln wird, bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer im Großraum Hermeskeil um Vorsicht, Rücksicht und besonnene Fahrweise.



Es steht zu erwarten, dass der innerstädtische Verkehr stark beeinträchtigt wird und zeitweise zum Erliegen kommt. Daher sind entsprechende Umleitungen ausgewiesen, Polizeibeamte werden Unbeteiligte einweisen.



Teilnehmenden und Besuchern einer Abendveranstaltung ab 20 Uhr in der Hochwaldhalle wird die Anreise ermöglicht. Sie werden gebeten, der Umleitung und den Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu folgen sowie rechtzeitig anzureisen.



Unbeteiligte werden gebeten, den Stadtbereich möglichst zu meiden. Menschen, die ihre Einkäufe in Hermeskeil besorgen, bittet die Polizei, diese möglichst rechtzeitig zu erledigen, den innerstädtischen Bereich zügig zu verlassen und ab 18 Uhr möglichst zu meiden.



Anwohnern und Gewerbetreibenden wird in besonders dringenden Fällen das Ein- und Ausfahren während der Demonstration ermöglicht. Planbare Aus- oder Einfahrten zu ihren Wohn- oder Geschäftsanwesen bittet die Polizei, ebenfalls vor 18 Uhr vorzunehmen.



Die Polizei weist darauf hin, dass die Teilnehmenden ihr Grundrecht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in Anspruch nehmen. Gemeinsam mit der verantwortlichen Versammlungsbehörde wird die Polizei dieses Grundrecht schützen und die Auswirkungen auf Unbeteiligte auf das unvermeidbare Maß reduzieren.



Unter dem #HK2312 berichtet die Polizei auf X (ehemals Twitter) über Wichtiges zum Einsatzgeschehen - folgen Sie und!



"Wir appellieren an die Teilnehmenden an der Demonstration und alle unbeteiligten Bürgerinnen und Bürger, gegenseitig Rücksicht zu nehmen und um Toleranz und Verständnis für unvermeidbare Einschränkungen. Die Einsatzkräfte Ihrer Polizei Hermeskeil sind jederzeit für Sie ansprechbar", betont der einsatzverantwortliche Leiter der Polizeiinspektion Hermeskeil, EPHK Michael Wahlen.