Das Polizeipräsidium Trier erhielt auch dieses Jahr bei der Bestreifung des Trierer Weihnachtsmarktes wieder Verstärkung.

Trier (ots) - An drei der vier Adventswochenenden zeigten sich Polizistinnen und Polizisten aus Deutschland, der Police Grand Ducale Luxemburg, der Gendarmerie Nationale sowie der Police National Frankreich, der Polizei des Saarlandes und der Bundespolizei, unterstützt von Kräften des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt, auf dem Trierer Weihnachtsmarkt.



Die Bürgerinnen und Bürger nehmen die gemischten Streifenteams positiv wahr. Gerade am Wochenende besuchen viele Gäste aus Frankreich, Luxemburg oder dem Saarland den Weihnachtsmarkt. Die Streifen haben ein offenes Ohr für die Fragen und Anliegen der Besucher und können diese oft in deren Landessprache oder Dialekt beantworten. Mit ihren unterschiedlichen Uniformen sind die internationalen Teams schon fast eine eigene Attraktion für die Gäste der Stadt.



Auf der Basis des Prümer Vertrags von 2005 ist es den Unterzeichnerstaaten möglich, ausländischen Polizeibeamten temporär hoheitliche Befugnisse anlässlich gemeinsamer Einsätze zu übertragen. Die Internationale Polizeistreife gehört seit vielen Jahren zum samstäglichen Straßenbild auf dem Trierer Weihnachtsmarkt.



Am vergangenen Samstagvormittag begrüßten Behördenleiterin Anja Rakowski, der Leiter der Polizeiinspektion Trier, Polizeirat Matthias Emmerich, und der innenstadtverantwortliche Beigeordnete Ralf Britten die Sicherheitskräfte persönlich und begleiteten sie ein stückweit durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt und über den Weihnachtmarkt.