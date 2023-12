Seit dem 8.

Region (ots) - Dezember 2022 wir die 31-Jährige Lucia-Miorita Alexandroae vermisst. Letztmalig wurde sie an ihrer Wohnung in Sterpenich - Entität Arlon - Belgien -gesehen.



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- rumänische Herkunft

- ca. 1,65 m groß

- schlanke Statur

- langes hellbraunes Haar

- braune Augen



Die Vermisste hielt sich täglich zum Arbeiten in Luxemburg auf. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass sie sich in der Region Trier aufhalten könnte.



Die belgischen Ermittler bitten daher Zeugen, die Lucia Alexandroae nach dem 9. Dezember 2022 gesehen haben, oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sich per Email unter avisderecherche@police.belgium.eu oder telefonisch über die gebührenfreie Nummer unter 0800/30300 zu melden.



Weitere Informationen und Fotos von Lucia-Miorita Alexandroae finden Sie unter: https://s.rlp.de/43aRF