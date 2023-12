Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, den 1. Dezember 2023 auf Sonntag, den 3.

Trier (ots) - Dezember zwischen 16 Uhr und 10:30 Uhr in eine Lagerhalle der Stadtverwaltung Trier, in der Gärtnerstraße in Trier-Nord ein.



Die Täter betraten das Objekt nach Herausreißen einer "Längslattung" und durchwühlten anschließend die Halle im Bereich der Spinde.



Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der 0651/9779-2290 zu melden.