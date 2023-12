null.

Nittel (ots) - Am Samstag, den 2. Dezember zwischen 15 Uhr und 20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Straße Im Oberberg in Nittel durch gewaltsames Auftreten der Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus.

Die Täter entwendeten vor Ort Schmuck und Uhren.



Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Kriminalinspektion Trier unter der Rufnummer 0651-9779-2290 zu melden.