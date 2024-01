Am 29.

Trier (ots) - Dezember, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Simon-Straße in Trier ein.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zur Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Hierbei wurden mehrere Uhren und weitere Schmuckstücke entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar.