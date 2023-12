Am Freitagnachmittag, dem 1. Dezember, gegen 17 Uhr, griff ein 47-Jähriger in Fischbach zwei Personen mit Messern an und verletzte diese.

Fischbach (ots) - Beide Opfer wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend im Krankenhaus behandelt.

Der Verdächtige konnte in der Nähe der Tatörtlichkeit durch Polizeibeamte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, die die Tat als versuchtes Tötungsdelikt einstufte, am Samstag, dem 2. Dezember, dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft.



Die Ermittlungen dauern an.