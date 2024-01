In den frühen Morgenstunden des 02.01.2024 geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Wohnung in der Innenstadt in Brand.

Trier (ots) - Eine Bewohnerin konnte durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Trier nur noch tot geborgen werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.