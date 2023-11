Während einer Fußstreife in der Innenstadt ist Polizeibeamten am Mittwochnachmittag in der Fruchthallstraße ein junger Mann aufgefallen.

Kaiserslautern (ots) - Als sie ihn kurz nach 16 Uhr einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte der Mann zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und gestellt werden.



Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung seiner Sachen wurden mehrere Verpackungseinheiten mit einer Substanz gefunden, bei der es sich um Haschisch handeln dürfte. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 18-Jährige zunächst mit zur Dienststelle genommen. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri



