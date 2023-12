Wegen einer Randaliererin ist die Polizei am Montagvormittag zu einer Einrichtung in der Logenstraße gerufen worden.

Kaiserslautern (ots) - Gegen die 27-Jährige wird jetzt wegen Körperverletzung, Widerstands sowie eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte strafrechtlich ermittelt.



Die Frau war am späten Vormittag aus noch unbekannten Gründen "ausgetickt", hatte angefangen, in der Einrichtung zu randalieren und laut herumzuschreien. Als sie von Mitarbeitern daraufhin aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, wurde die 27-Jährige aggressiv. Sie ging auf eine Mitarbeiterin los und versuchte, diese zu schlagen, was jedoch mit Hilfe weiterer Mitarbeiter verhindert werden konnte. Allerdings richtete die Frau dann ihre Aggressionen gegen die Personen, die zu Hilfe gekommen waren - einem Mann fügte sie dabei eine blutende Bisswunde zu.



Als die alarmierte Polizeistreife wenig später vor Ort eintraf und die Randaliererin des Hauses verweisen wollte, zeigte sich die Frau auch den Beamten gegenüber zunehmend aggressiv. In der Folge kam es zu einem tätlichen Angriff auf die eingesetzten Kräfte durch Tritte, Schläge sowie Beißversuche der 27-Jährigen.

Die Frau wurde deshalb zu Boden gebracht und gefesselt. Und weil sie sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und nicht zu beruhigen war, wurde die 27-Jährige schließlich zu einer Fachklinik gebracht und über die Ordnungsbehörde die Einweisung veranlasst. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell